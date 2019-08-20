Линейка ТВ-приставок RITMIX полностью обновилась

20 августа 2019, 13:45

В продажу поступили новые ТВ-приставки RITMIX: HDT2-920, HDT2-1240 и HDT2-1650DD.

Все три модели позволяют принимать в отличном качестве каналы цифрового телевещания на любой телевизор пользователя, в том числе на аналоговый телевизор старого типа, а также существенно расширяет его функционал.

Для усиления сигнала телевещания к ТВ приставкам RITMIX может быть подключена как штатная проводная ТВ антенна, так и портативная внешняя активная или пассивная антенна (например, в загородном доме или на даче).Все три новые модели ТВ приставок RITMIX имеют слот USB, благодаря которому можно записывать понравившиеся ТВ передачи или воспроизводить видео, фото (в том числе в режиме слайд-шоу) и аудиозаписи с подключаемых USB носителей памяти.Приставки можно подключить к телевизору через выход HDMI и получить высокое разрешение видеоизображения Full HD. Если Ваш телевизор его не поддерживает, то система автоматически подберет максимально возможное. Принимая во внимание, что многие старые телевизоры не имеют HDMI входа, мы предусмотрели в младшей модели HDT2-920 AV-выход 3.5мм, а в двух других моделях HDT2-1240 и HDT2-1650DD есть аудио-видеовыход RCA («тюльпан»).Младшая модель RITMIX HDT2-920 имеет компактный корпус, LED индикатор, простое управление с помощью пульта ДУ. Поддерживает функции «Родительский контроль», «Отложенный просмотр» (Time shift), ускоренный или замедленный просмотр записанных ТВ программ.ТВ-приставка RITMIX HDT2-1240 имеет уникальное вертикальное расположение, что позволяет компактно установить ее при недостатке места рядом с телевизором. Управляется с пульта ДУ, имеет LED индикатор, поддерживает «Родительский контроль», «Отложенный просмотр» (Time shift), ускоренный или замедленный просмотр записанных ТВ программ, аудио-видео кабель «тюльпан» для подключения к телевизору идет в комплекте.Старшая модель RITMIX HDT2-1650DD поддерживает звук Dolby Digital, имеет цифровой дисплей, стильный металлический корпус, управляется как с пульта ДУ, так и кнопками на корпусе приставки. Поддерживает «Родительский контроль», «Отложенный просмотр» (Time shift), ускоренный или замедленный просмотр записанных ТВ программ, имеет как антенный вход, так и выход, HDMI выход, а также коаксиальный разъём SPDIF и разъёмы аудио-видео RCA, кабель «тюльпан» идёт в комплекте.