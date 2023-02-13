Новый цифровой диктофон RR-920 от Ritmix

13 февраля 2023, 16:15

Флагманская модель идеально впишется в будни студента, интервьюера, адвоката или, например, юриста: стильный корпус и высокое качество звука не оставят равнодушным как профессионала, так и любителя.

Компактная новинка может похвастаться наличием трёх высококачественных микрофонов, способных записывать стереозвук в форматах PCM, WAV и MP3 — отправить запись в нужном варианте на компьютер без дополнительных конвертаций не составит труда. Функция шумоподавления и встроенный алгоритм обработки позволяют достичь PCM lossless качества звука (96 кГц, 3072 Кбит/сек), гарантируя аудио высокого разрешения и сокращая время на последующую обработку звуковой дорожки. Новинка оснащена мощным аккумулятором и встроенной памятью 8Gb, которую легко увеличить при помощи карты MicroSD до 32Gb, чтобы не бояться упустить что-то важное. Диктофон RR-920 обеспечит до 35 часов непрерывной записи аудио на одном заряде — время работы можно увеличить при помощи функции активации голосом, исключив расход аккумулятора на запись бесшумных отрезков и пауз.Помимо основных задач, Ritmix RR-920 можно использовать как FM-радио или музыкальный плеер: новинка может воспроизводить музыкальные файлы форматов WMA, WAV, MP3, Flac, Ape, а также записывать радиоэфиры. Гаджет обладает разъёмом для подключения наушников и внешнего микрофона, имеет функцию слухового аппарата и доступен к покупке в платиново-сером цвете.