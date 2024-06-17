RR-155 и RR-880 - новые диктофоны Ritmix

17 июня 2024, 10:45

Компания представляет сразу две модели этих востребованных устройств, которым присущи как общие черты, так и уникальные достоинства.

Модель под индексом RR-155 — это сверхкомпактный корпус толщиной лишь чуть более 10 мм и массой всего 27 г, он легко поместится абсолютно в любой карман или сумку. При этом встроенный аккумулятор на 220 мАч в состоянии обеспечить целых 15 часов работы в различных режимах. Прежде всего это аудиозапись. Во-первых — она стереофоническая. Во-вторых — она может осуществляться как в mp3, так и в WAV, как во внутреннюю память объемом 16 ГБ, так и на опциональную карту microSD, объемом до 64 ГБ. Суммарная длительность записей на такой карте может достигать 1400 часов.

Кроме традиционных для диктофона микрофонов, записывать можно со встроенного FM-тюнера, а кроме того — этот диктофон можно использовать в качестве портативного плеера, при этом поддерживаются практически все популярные форматы файлов, включая APE и FLAC, с разрешением вплоть до 16 бит/48 кГц. Помимо наушников, можно использовать встроенный динамик, даже при таком сценарии использования время автономной работы составит 4 часа.

У аппарата имеется информативный экран с подсветкой, для зарядки и переноса информации предназначен разъем USB C, в комплекте имеются соответствующий кабель и даже наушники!



Модель RR-880 — это совсем другая история. Если RR-155 — это практически универсальный инструмент с обширным функционалом по записи и воспроизведению звука, то RR-880 — это премиальное и специализированное решение исключительно в формате диктофона. Прежде всего, он сделан максимально компактным и выполнен в металлическом корпусе, что не только увеличивает его надежность, но и придает ему гораздо более солидный вид, даже тактильные ощущения от работы с ним совершенно иные. Емкость аккумулятора тут практически вдвое выше, чем у предыдущей модели, она составляет 400 мАч. Весь тракт записи, начиная с микрофонов, не только тщательно отобран, но и оптимизирован с точки зрения максимально эффективного взаимодействия. Поэтому, кстати, удалось сократить и ненужные теперь настройки, аппарат безупречно работает, что называется «из коробки».