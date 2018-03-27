Ritmix RR-190 - новый диктофон в металлическом корпусе

27 марта 2018, 12:15

Миниатюрный и элегантный RR-190 привлекает не только своим внешним видом, но и широким функционалом.

Основными особенностями являются возможность записи стерео звука и режим подавления посторонних шумов. Во избежание случайных изменений настроек при работе, у RR-190 имеется возможность блокировки клавиш. Наличие FM-радио с возможностью записи радиопередач позволяет использовать диктофон как универсальный гаджет.



RR-190 записывает различные форматы аудио файлов, позволяя Вам сделать выбор между качеством и временем записи. Для простоты использования имеет функцию съемного диска и, при подключении к ПК, никакая установка драйверов не требуется. Встроенные календарь и часы помогут отмечать дату и время нужной вам записи, а автоматическое сохранение даст возможность избежать потери данных при севшем аккумуляторе. Встроенная память составляет 4Гб или 8Гб с возможностью расширения до 32Гб с использованием MicroSD карты.