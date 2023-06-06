Sky News опублікував передбачуваний контракт РФ та Ірану на постачання зброї

6 июня 2023, 10:45

Документ укладено між Міністерством оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану та «Рособоронекспортом».

У документі від 14 вересня йдеться про постачання артилерійських та танкових снарядів, а також ракет різного розміру вартістю трохи більше $1 млн.Також джерело передав Sky News документ разом з 5 сторінками нібито пов'язаного контракту, що включає стволи для танка Т-72, стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тисяч доларів.Sky News не вдалося самостійно перевірити справжність документів. Проте джерела видання стверджують, що він є справжнім.