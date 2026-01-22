В Давосе прошли украинско-американские переговоры

22 января 2026, 12:45

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Умеровым провела на полях всемирного экономического форума в Давосе отдельные встречи с американскими коллегами Кушнером и Уиткоффом, а также представителями одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира BlackRock, которая участвует в планах восстановления и экономического возрождения Украины. Основными темами обсуждений были экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.