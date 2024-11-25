Швеция пообещала выделить "значительные средства" на украинские ракеты и БПЛА

25 ноября 2024, 10:45

Об этом в X сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон после встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Юнсон уточнил, что деньги поступят по так называемой датской модели, когда деньги направляются в оборонный сектор Украины. При этом министр подчеркнул, что Швеция никогда не вводила ограничений на применение своего оружия или оружия, закупку которого она финансирует, по территории рф.Умеров поблагодарил Швецию за "непоколебимую поддержку", которая "помогает приближаться к общей победе".