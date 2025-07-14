Гана готова финансировать производство украинских дронов

14 июля 2025, 10:15

Президент Украины рассказал в Х, что говорил с президентом Ганы Джоном Драмани Магамой.

Они обсудили сотрудничество в агропромышленном комплексе и создание продовольственного логистического хаба в Гане. Договорились организовать встречу на уровне министров — в ближайшее время украинская команда поедет в Гану.



"Гана также интересуется нашими технологиями, производством различных типов дронов и опытом, который Украина приобрела в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными", — добавил Владимир Зеленский.

