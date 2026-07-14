Германия оплатит для Украины 50.000 дронов, которые сами находят цели

14 июля 2026, 12:15

Речь идет о FPV-дронах Shrike с обзором от первого лица, производимого крупным украинским производителем Skyfall, пишет Reuters.

Дроны оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion, предназначенного для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.По словам гендиректора Auterion Майера, стоимость контракта составляет ок. €90 млн, а финансирует его Германия. Часть дронов уже доставили правительству Украины, остальные должны отправить в течение года этого года.8 июля Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS – первый этап финансирует немецкая сторона, а всю изготовленную технику сразу передадут на фронт. До этого, в апреле Киев и Берлин согласовали пакет сотрудничества на €4 млрд, предусматривающий поставки сотен ракет для систем Patriot и дронов.