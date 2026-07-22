Украинская компания представила новый вариант дрона-перехватчика P1-SUN

22 июля 2026, 8:15

Компания SkyFall представила новый высокоскоростной перехватчик на британском авиасалоне в Фарнборо, пишет Reuters.

Дрон, получивший название P1-SUN Jetkiller, представляет собой более быструю версию базового перехватчика, который применяется в Украине с конца 2025 г.

По данным разработчиков, новый аппараты развивает скорость до 370 км/ч (у первоначальной модели - до 310 км/ч). В SkyFall сообщили, что работу над модернизированной версией начали ок. трех месяцев назад. Она уже прошла испытания в боевых условиях и сбила более десятка реактивных Shahed. Серийное производство планируют запустить в августе.Базовая модификация P1-SUN уничтожила свыше 5.500 вражеских Shahed с момента первого применения в ноябре 2025 г. На данный момент мощности предприятия позволяют выпускать до 50.000 таких дронов в месяц.