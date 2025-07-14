Зеленский заявил, что поставки вооружений из США возобновлены

14 июля 2025, 9:45

"Имеем политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом", — сообщил президент в вечернем обращении.