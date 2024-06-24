24 июня 2024, 15:45

Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye

Украина получила и протестирует в боевых условиях 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Сейчас она находилась только на тестах в армии Соединенных Штатов Америки.


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