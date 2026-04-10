Армия США разрабатывает чат-бот для военных на базе ИИ

10 апреля 2026, 8:15

Армия США разрабатывает системы искусственного интеллекта на основе данных реальных боевых миссий.

Главной целью является создание чат-бота, адаптированного под нужды военнослужащих. Технический директор армии США Миллер сообщил в интервью WIRED, что была собрана значительная база данных, включая материалы войны в Украине и операции "Эпическая ярость" против Ирана.Прототип системы под названием Victor сочетает форум, напоминающий Reddit, и чат-бота VictorBot. Платформа сможет предоставлять военным актуальную информацию, например, по настройке средств радиоэлектронной борьбы под конкретные задачи. VictorBot также будет отвечать на вопросы и направлять пользователей к полезным обсуждениям и материалам.Для разработки проекта армия сотрудничает с внешним подрядчиком, однако его название пока не раскрывается, поскольку контракт еще не подписан.