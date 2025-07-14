Гендиректор украинской компании Skyeton Роман Княженко заявил, что некоторые западные производители оборонной продукции пытаются выведать у украинцев секреты для создания собственных беспилотников, пишет The Telegraph. По его словам, такие компании приходят с предложениями о сотрудничестве, чтобы узнать технические детали, а затем исчезают.
Он также раскритиковал западные заявления о "боевых испытаниях" оружия, когда речь идет о коротких демонстрационных полетах далеко от линии фронта. Из-за этого, по его словам, правительства тратят миллиарды на неэффективные решения, отвлекая ресурсы от реальной поддержки Украины.
"Многие европейские производители беспилотников действительно делают фантастическую работу, и мы сотрудничаем с рядом из них. Но есть и другие — они много обещают, чтобы просто дольше с вами поговорить, выведать ваши секреты, а потом исчезают. Эти недобросовестные компании пытаются понять, как мы работаем и какие решения используем в бою. А затем делают красивые питчбуки и презентации, заявляя, будто активно работают в Украине. Хотя на деле они совершили всего пару демонстрационных полетов во Львове", — рассказал Княженко.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 10:15
Гана готова финансировать производство украинских дронов
- Технологии | Сегодня, 9:45
Зеленский заявил, что поставки вооружений из США возобновлены
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Украина и США будут совместно производить порох
- Технологии | Сегодня, 8:45
Западные компании пытаются украсть украинские технологии для своих дронов
- Безопасность | Сегодня, 8:15
Буданов считает, что поддержка США продолжится
- Технологии | 11 июля, 18:18
Чому детектор FPV-дронів іноді реагує на Wi-Fi, а не лише на відео?
- Технологии | 11 июля, 15:08
В Китаї створюють армію бджіл-кіборгів, — The Telegraph
- Бизнес | 11 июля, 12:15
Головні підсумки червня від Binance Research
- Безопасность | 11 июля, 11:45
Перетворення фото на відео з Gemini
Последние материалы
- Обзоры | 8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
- Обзоры | 6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
- Обзоры | 5 июля, 20:18
Patriot P400 Lite 1TB – для продуктивних ПК та ноутбуків
- Обзоры | 1 июля, 9:33
REAL-EL X-711 – портативна акустика, яка вам сподобається
- Обзоры | 29 июня, 11:39
ColorWay Magnetic Multi-Functional (CW-DL11MMB-W) – сенсорна лампа з магнітом та акумулятором
- Обзоры | 17 июня, 8:39
Ronix RS-8013 - акумуляторний шуруповерт з бітами й не тільки
- Обзоры | 13 июня, 22:55
Bloody AT98 (Renegade) - оптична клавіатура з профілями швидкості і не тільки
- Обзоры | 9 июня, 21:56
REAL-EL X-715 – захищена колонка з підсвіткою та гарним звуком
- Обзоры | 30 мая, 23:15
Ronix RH-9199 – автомобільний комплект 14 в 1
Популярные новости
- Технологии | 9 июля, 12:15
OPPO оприлюднила звіт зі сталого розвитку за 2024 рік 5.00
- Технологии | 11 июля, 18:18
Чому детектор FPV-дронів іноді реагує на Wi-Fi, а не лише на відео? 5.00
- Гаджеты | 9 июля, 12:45
Sony представляє нові флагманські навушники WH-1000XM6 5.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Зеленский заявил, что поставки вооружений из США возобновлены 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Украина и США будут совместно производить порох 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Западные компании пытаются украсть украинские технологии для своих дронов 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:15
Буданов считает, что поддержка США продолжится 0.00
- Технологии | 11 июля, 15:08
В Китаї створюють армію бджіл-кіборгів, — The Telegraph 0.00
- Бизнес | 11 июля, 12:15
Головні підсумки червня від Binance Research 0.00