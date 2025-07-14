14 июля 2025, 8:45

Западные компании пытаются украсть украинские технологии для своих дронов

Гендиректор украинской компании Skyeton Роман Княженко заявил, что некоторые западные производители оборонной продукции пытаются выведать у украинцев секреты для создания собственных беспилотников, пишет The Telegraph. По его словам, такие компании приходят с предложениями о сотрудничестве, чтобы узнать технические детали, а затем исчезают.



Он также раскритиковал западные заявления о "боевых испытаниях" оружия, когда речь идет о коротких демонстрационных полетах далеко от линии фронта. Из-за этого, по его словам, правительства тратят миллиарды на неэффективные решения, отвлекая ресурсы от реальной поддержки Украины.



"Многие европейские производители беспилотников действительно делают фантастическую работу, и мы сотрудничаем с рядом из них. Но есть и другие — они много обещают, чтобы просто дольше с вами поговорить, выведать ваши секреты, а потом исчезают. Эти недобросовестные компании пытаются понять, как мы работаем и какие решения используем в бою. А затем делают красивые питчбуки и презентации, заявляя, будто активно работают в Украине. Хотя на деле они совершили всего пару демонстрационных полетов во Львове", — рассказал Княженко.

