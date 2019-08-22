Canyon – новый бренд в портфеле АСБИС-Украина

22 августа 2019, 9:45

АСБИС-Украина – ведущий национальный дистрибьютор IT-продуктов и решений – объявляет о начале поставок в Украину продукции торговой марки Canyon, которая предлагает потребителям стильные мобильные и компьютерные аксессуары, устройства для гейминга и смарт-часы высокого европейского качества.

Поступление первой партии товаров ожидается уже в августе.

«Мы рады представить украинским потребителям нового игрока на рынке мобильных и ПK-устройств. Canyon – это модный молодежный бренд, целевой аудиторией которого являются яркие и независимые городские жители, открытые к общению без границ и к новейшим тенденциям в мире высоких технологий. Современный имидж производителя органично дополняет его основное конкурентное преимущество – безупречное качество, которое в наше время в первую очередь формирует моду на ту или другую цифровую технику», – прокомментировал появление новинок Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Компания Canyon основана в 2003 году в Голландии и на сегодняшний день насчитывает 16 офисов по всему миру. За более чем 15-летнюю историю существования производителю удалось привлечь более 5000 клиентов и партнеров, и наладить реализацию продукции в 28 странах. Главным приоритетом для бренда является качество. Все продукты Canyon произведены из экологически чистых материалов, полностью соответствуют требованиям директив и стандартам Европейского Союза, а также получили знак «Укрстандартсертификации».

Среди основного ассортимента продукции Canyon:

аксессуары для ПК – гарнитуры, мыши, веб-камеры, клавиатуры, USB HUB;

мобильные аксессуары – портативные зарядные устройства, проводные/беспроводные наушники и колонки, кабели зарядки и синхронизации, АЗУ/СЗУ, автодержатели для смартфонов, сумки и рюкзаки для ноутбуков;

игровые устройства – геймерские мыши, клавиатуры, геймпады, наушники, кресла;

смарт-часы и фитнес-браслеты.

Устройства Canyon выделяются инновационным дизайном и проходят до 30 разнообразных испытаний качества.

На всю продукцию Canyon действует обменная гарантия: на смарт-часы и пауэрбанки – 12 месяцев, на все иные группы товаров – 24 месяца.

