Портфель АСБИС-Украина пополнился брендом TCL

17 марта 2020, 12:15

Ведущий национальный дистрибьютор IT-техники и решений АСБИС-Украина объявляет о выходе на украинский рынок бренда TLC.

Ассортимент продукции масштабного мирового производителя отныне будет представлен широкой линейкой удобных и качественных наушников на все случаи жизни.

TCL Electronics (аббревиатура от англ. The Creative Life) – одна из крупнейших корпораций по производству электроники массового потребления, руководствующаяся лозунгом «Творческая жизнь». Среди ее амбиций – разработка и внедрение наиболее передовых смарт-технологий; среди главных задач – создавать и делать изобретения доступными для наиболее широкого круга потребителей; гордость TCL – лидерство в ежегодной регистрации наибольшего количества патентов.

«Налаженные связи с ключевыми игроками региональных рынков, а также опыт успешного запуска и продвижения бытовой техники и электроники к конечным потребителям стали ключевыми факторами при выборе партнера. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество с международным холдингом ASBIS и ставим перед собой цель занять существенную долю рынка аудиоаксессуаров уже в этом году», – прокомментировала Шэрон Сяо, директор подразделения Smart Connectivity компании TCL Electronics.

Один из крупнейших национальных IT-дистрибьюторов АСБИС-Украина будет полностью отвечать за стратегическое развитие бренда TCL в Украине. «Следуя стратегии развития, ASBIS продолжает расширение портфеля продуктов, уделяя особое внимание наиболее перспективным сегментам рынка. Мы рады, что наш ассортимент пополнился линейкой персонального аудио от компании TCL – одного из мировых лидеров в потребительской электронике.

Уверен, что стильный дизайн, уникальные инновационные технологии, а главное – замечательный звук и качество наушников TCL не оставят равнодушными ни потребителей, ни партнеров», – отметил Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Модельный ряд наушников TLC представлен вкладными и накладными, проводными и беспроводными конфигурациями. Звуковые устройства делятся на четыре тематические серии:

• SOCL – предназначена для потребителей, желающих выделяться ярким стилем. Эти наушники могут похвастаться прозрачным корпусом с градиентной окраской и мощными динамиками в компактной форме, удобной для длительного использования;

• MTRO – подходит городским жителям, которые прежде всего стремятся быть собой. Главные характеристики этих устройств – гибкий дизайн, оптимальный комфорт и универсальность в использовании. Звук завораживает усиленными низкими частотами с замечательной звукоизоляцией;

• ELIT – премиальная коллекция с сертифицированными динамиками Hi-Res, воспроизводящими музыку с высокой точностью. Технология активного шумоподавления, длительное время автономной работы, функция быстрой зарядки и компактный дизайн являются несомненными преимуществами серии;

• ACTV – придется по душе поклонникам спортивного образа жизни. Высокий класс защиты, надежная фиксация и глубокие басы сделают тренировки еще более динамичными и эффективными.

Наушники новой торговой марки TLC уже появились в продаже 11 марта в партнерских сетях.