АСБИС-Украина будет сотрудничать с REDMOND

17 февраля 2020, 12:15

Компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов – пополнила свой портфель продуктовой категорией «Мелкая бытовая техника», и в статусе официального дистрибьютора заключила партнерство с брендом Redmond – инновационным производителем смарт-устройств для дома.

«Современный человек в суете будней меньше всего настроен тратить время на бытовые хлопоты. Благо, уровень научно-технического прогресса позволяет сегодня значительно отмежеваться от рутинных процессов, чтобы уделить больше внимания действительно важным вещам: общению с родными, активному образу жизни, отдыху, учебе или работе. Приоритетным направлением деятельности Redmond является концепция умного дома, в котором все бытовые приборы связаны между собой и управляются посредством единого программного обеспечения» – прокомментировала событие Анна Биднык, директор по маркетингу Redmond.

«Наша компания, будучи известным адептом цифрового подхода во всех аспектах его проявления, готова вместе с новым партнером активно развивать рынок смарт-техники в Украине, чтобы помочь потребителям сделать их повседневную жизнь более комфортной, оптимальной и радостной», – добавила Татьяна Яценко, директор по маркетингу АСБИС-Украина.

Умный дом от Redmond – это уникальная интеллектуальная система управления домашними электроприборами собственного производства. В ассортименте бренда – более 50-ти инновационных продуктов: чайники, кофеварки, мультиварки, духовые шкафы, мультипекари, грили, водонагреватели и другие устройства. Среди них – первая в мире полномасштабная линейка смарт-техники для кухни Sky Kitchen.

Центром управления всей имеющейся у пользователя техники Redmond является личный смартфон или планшет. На него достаточно установить специально разработанное мобильное приложение Ready for Sky, которое позволяет дистанционно включать и выключать устройства, устанавливать и изменять настройки и т.п.

Redmond задает тон инновациям, совершая прорыв в области автоматизации быта с выпуском каждого нового устройства. Бренд создает технику для построения совершенного домашнего пространства и эффективного использования личного времени владельца.

АСБИС-Украина является официальным дистрибьютором Redmond в Украине.