АСБИС-Украина становится официальным дистрибьютором Lexmark в Украине

5 октября 2018, 13:45

АСБИС-Украина заключила договор о сотрудничестве с ведущим американским производителем печатного оборудования и бизнес-решений в области защиты документации.

Компания стала официальным дистрибьютором бренда Lexmark в Украине.

АСБИС-Украина будет организовывать поставки и продажу принтеров, многофункциональных устройств (МФУ) и аксессуаров к ним, а также расходных материалов. Продукция Lexmark отличается сочетанием надежности, производительности и безопасности для бизнес-пользователей.

Особое внимание компания АСБИС-Украина уделит продвижению услуг и решений Lexmark по управлению печатью и документооборотом для малого и среднего бизнеса, а также корпоративных заказчиков. Программные новшества Lexmark (управление инфраструктурой печати, отраслевые решения в области документооборота и т.д.) с помощью и поддержкой официального дистрибьютора будут внедряться партнерами компании АСБИС-Украина.

«Lexmark является одним из мировых лидеров в области технологических разработок и решений в печатной отрасли. С появлением на украинском рынке продукции бренда мы не только получаем доступ к производительному и высокофункциональному печатному оборудованию и решениям, но и приобщаемся к мировым стандартам безопасного хранения и надежной защиты информации в сфере документооборота, что является фундаментальной основой успешного ведения бизнеса в современных условиях. Для удобства и мотивации клиентов мы предложим гибкую систему ценообразования, учитывающую объемы закупок и сложность внедряемых решений», – комментирует подписание контракта руководитель отдела проектной дистрибуции АСБИС-Украина Олег Мельник