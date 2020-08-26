В Украине появилась подделка под REDMOND - как отличить

26 августа 2020, 9:45

Компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор торговой марки REDMOND, сообщает о недопустимом случае нарушения законодательства о защите прав потребителей: в Украину была завезена партия подделок с логотипом бренда REDMOND.

Низкокачественный товар уже появился на украинском рынке, в частности реализуется одной из крупных торговых сетей под видом оригинальной техники REDMOND.

Как ответственный поставщик компания АСБИС-Украина предостерегает: приобретение подделки грозит покупателю не только финансовыми потерями в связи с отсутствием контроля качества со стороны производителя и гарантийных обязательств от дистрибьютора, но и, принадлежа к товарам широкого домашнего обихода, ставит под угрозу здоровье и безопасность пользователя и его семьи.

«Мы вынуждены предупредить наших потребителей о досадном инциденте – распространении низкопробных подделок под бренд мелкобытовой смарт-техники REDMOND. Фальсифицированный товар выразительно отличается от оригинала и по функциональным характеристикам, и по качеству компонентов, однако реализуется посредниками как настоящий, что вводит в заблуждение конечного потребителя. Настоятельно рекомендуем руководствоваться нашими инструкциями о том, как обезопасить себя от приобретения фальсификата. Также обращаем внимание на то, что такой товар не будет обслуживаться в сервисных центрах, авторизованных производителем оригинальной продукции», – прокомментировал событие Виталий Мельниченко, генеральный директор компании АСБИС-Украина, являющейся официальным дистрибьютором техники REDMOND в Украине.

Итак, приводим основные риски, с которыми неизбежно столкнется покупатель подделки под бренд REDMOND:

1. Некачественные комплектующие, программное обеспечение и сборка, не одобренные официальным производителем;

2. Отсутствие на рынке соответствующих запчастей для замены некачественных деталей, подверженных быстрому износу и появлению неисправностей;

3. Отсутствие синхронизации подделки с официальным приложением для смарт-техники REDMOND;

4. Невозможность воспользоваться гарантийным и постгарантийным обслуживанием товара в авторизованных сервисных центрах;

5. Отсутствие безопасности при эксплуатации некачественной техники.

Компания REDMOND заботится о своих потребителях и принимает меры, чтобы предотвратить приобретение ими некачественного товара, не соответствующего технике безопасности и высоким европейским стандартам бренда. Поэтому приводим общую информацию, как отличить подделку от настоящей техники REDMOND:

• отсутствие или неправильное указание важных элементов идентификации, таких как серийный номер, штрих-код, знак Евросоюза и т.п.;

• указание на упаковке информации, которые не соответствует действительности (по количеству программ, используемых технологий, задействованных деталей и т.п.);

• различия в дизайне корпуса (расположение кнопок, наклеек и т.п.);

• визуально распознаваемое отличие качества комплектующих (особенности поверхностей и покрытия, сниженная безопасность изоляции и других средств защиты).