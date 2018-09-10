Асбис-Украина расширяет портфолио продуктов и решений от Samsung

10 сентября 2018, 10:15

Один из крупнейших IT-дистрибьюторов в Украине, компания АСБИС-Украина, расширяет линейку поставляемых продуктов и решений от известного корейского бренда Samsung.

Ранее АСБИС-Украина фокусировалась на поставках различных видов памяти Samsung для хранения данных. Благодаря углублению сотрудничества, уже в сентябре ассортимент продукции дополнился следующими продуктами:

дисплейными смарт-решениями, позволяющими интуитивно создавать привлекательный демонстрационный контент и управлять им (актуально для отелей, торговых центров, банков, гостиниц, учебных центров, диспетчерских);

плоскими изогнутыми бизнес-мониторами различных технических характеристик и размеров (способствуют комфортной работе в течение длительного времени, т.к. снижают утомляемость глаз);

электронными флипчартами, помогающими преобразовывать любое пространство в meeting room (оптимально для командной работы, позволяют делать заметки, делиться ими, сохранять для будущей отработки).

АСБИС-Украина тесно сотрудничает с компанией Samsung с 2016 года. За это время партнеры успели оценить надежность и высокий профессионализм команды, а также слаженность работы логистических служб.

«Расширение дистрибутируемой нами линейки Samsung – закономерный шаг АСБИС-Украина. Для нашей компании важно развитие портфеля smart-решений, они делают ежедневное использование высокотехнологичных продуктов более комфортным и привлекательным, – говорит руководитель отдела проектной дистрибуции АСБИС-Украина Олег Мельник. – Мы уже несколько лет активно поставляем мультиборды в школы Украины, предлагаем “умные” дисплеи ритейлу. Рады, что теперь сможем предоставлять потребителям инновационные и надежные решения Samsung. Что еще достойно оценят наши потребители, так это комплексность поставляемых решений, включающих различные товарные категории и фокусную поддержку В2В проектов».

