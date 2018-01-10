Samsung представляет интерактивный цифровой флипчарт

10 января 2018, 15:05

Samsung Electronics впервые демонстрирует своё видение офисного пространства будущего, представляя новейший цифровой флипчарт Samsung Flip на выставке CES 2018.

Интерактивная офисная доска Samsung Flip WM55H повышает эффективность командной работы, помогая справиться с наиболее распространенными трудностями, возникающими в компаниях при организации и проведении совещаний, и позволяет качественно использовать полученные результаты. Samsung Flip уже доступен для покупки в Украине. Рекомендованная розничная цена устройства – 95 999 грн.



Объединяя преимущества стандартных бумажных флипчартов и офисных досок, Samsung Flip открывает дополнительные возможности для генерации ценных идей, сохраняя при этом привычное ощущение традиционного письма. В отличие от своих предшественников, Samsung Flip позволяет с легкостью делиться результатами, добавлять примечания, перемещать фрагменты и даже пользоваться поиском, а главное – писать и рисовать нескольким пользователям одновременно. Удобная подставка на колесиках позволяет без труда перемещать флипчарт, моментально превращая любой кабинет в комнату для совещаний, что, безусловно, пригодится компаниям, испытывающим дефицит офисного пространства. Наконец, специально разработанный интуитивный интерфейс интерактивного флипчарта прост и понятен любому пользователю, что позволяет сразу переходить к работе, не теряя время на настройку и обучение.



Благодаря возможности одновременной работы нескольких пользователей до четырех участников встречи могут делать пометки, писать и рисовать на электронной доске, используя пальцы или двухсторонние ручки. При этом каждый может настроить свой собственный стиль, чтобы результаты было легко читать на качественном дисплее с разрешением UHD.



Для дополнительной интерактивности Samsung Flip имеет целый набор портов и беспроводных интерфейсов для подключения внешних устройств. Встроенные функции совместного использования экрана позволяют с легкостью транслировать контент на подключенные ПК, смартфоны и планшеты без задержек и потери качества изображения. Столь же легко и просто пользователи могут импортировать свои локальные файлы на дисплей флипчарта, представляя свои идеи коллегам.



Цифровой флипчарт Samsung Flip значительно повышает эффективность коллективной работы, предлагая сотрудникам целый набор полезных инструментов для обмена идеями и информацией в едином компактном и стильном устройстве. Участникам совещания не потребуется специальных стилусов для работы с сенсорным дисплеем – они могут писать на доске пальцами, а стирать написанное быстрым движением ладони. Пользователям доступно до 20 страниц для письма и рисования со встроенными функциями поиска, позволяющими мгновенно перемещаться к нужным фрагментам. Это значительно экономит время и исключает досадные паузы, возникающие при необходимости найти нужный лист или строчку. Участники могут полностью сосредоточиться на основной задаче.



Флипчарт может работать как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Простая регулировка подставки по высоте позволяет всегда по максимуму использовать рабочее пространство. При необходимости, флипчарт можно снять с подставки и закрепить на стене с помощью подвеса в комплекте.



Когда совещание окончено, флипчарт Samsung Flip сохраняет весь контент в центральной базе данных, исключая необходимость конспектировать или переписывать результаты. Надежная система безопасности с парольной защитой сохранит конфиденциальность, открывая доступ только пользователям, имеющим соответствующие полномочия. После ввода пароля организатор и участники встречи могут загрузить интересующий контент и отправить его по электронной почте или на печать. Результаты можно также сохранить через USB порт на флешку или другой внешний накопитель.