Samsung показала, как будет выглядеть мир будущего

2 сентября 2019, 11:15

Samsung Electronics представила свой прогноз в области технологий, здравоохранения, развлечений, питания и транспорта на следующие 50 лет.



Шесть ведущих ученых и футурологов Британии впервые объединились, чтобы представить собственное видение будущего человечества. В Лондоне на открытии Samsung KX – нового интерактивного пространства для знакомства с последними достижениями в культуры и техники, которые стали возможными благодаря разработкам Samsung, состоялась презентация доклада «Samsung KX50: будущее в центре внимания» о том, как будет выглядеть мир будущего через 50 лет.



Соавторы доклада «The Samsung KX50: будущее в центре внимания» – группа ведущих ученых и футурологов, в которую вошли президент techUK Жаклин де Рохас, директор по инженерному делу и образованию Королевской инженерной академии, доктор Рис Морган, титулованный футуролог, доктор Моргейн Гейл, футуролог, специализирующийся на цифровом здравоохранении, Маниш Джунджа, специалист-консультант Королевского колледжа искусств по инновационному проектированию, профессор Дейл Рассел, а также ведущий футуролог Мэтью Гриффин.

Основные положения доклада «Samsung KX50: будущее в центре внимания»:



Мы будем путешествовать не только по поверхности планеты, но и ввысь, вглубь и даже к звездам:



Подводные супертрассы: транспортная система из герметичных тоннелей, подходящих для перемещения с дозвуковой скоростью, позволит путешествовать из Великобритании в материковую Европу и Скандинавию менее чем за час.



Воздушные такси и автобусы: мы сможем сесть в ближайшее доступное «воздушное такси», и мощный вертолет поднимет нас в небо и поможет быстро добраться до места назначения, минуя пробки на дорогах и используя пространство над реками и каналами, чтобы проложить самый быстрый маршрут.



Путешествия в космос на ракете: если речь идет о более дальних дистанциях, большинство международных перелетов будет осуществляться на многоразовых ракетах, входящих в космическое пространство непосредственно за пределами верхней атмосферы, со скоростью чуть менее 20 000 миль в час, благодаря чему из Лондона в Нью-Йорк можно будет добраться за 30 минут.





По мере развития технологий мы увидим значительные изменения в здравоохранении и питании:



Виртуальные спутники: персональный цифровой спутник будет получать информацию о нас и нашем здоровье в течение всей нашей жизни и подсказывать, какой выбор сделать, чтобы оставаться в наилучшей форме.



3D-печать жизненно важных органов: их можно будет трансплантировать людям, чьи органы повреждены и не подлежат восстановлению. Более того, искусственные части организма могут быть даже лучше тех, с которыми мы родились – например, глаза с улучшенным ночным зрением или мощные сердца и легкие для спортсменов.



Стрит-фуд и бургеры из насекомых: в конечном итоге насекомые станут одним из основных источников пищевого белка для людей. Каждая кухня будет оборудована столешницами для выращивания насекомых с рабочей поверхностью и небольшим ящиком для сбора «урожая»-





Развлечения тоже примут новые формы, например:



Воздушные спортивные матчи: мы будем болеть за любимые команды, в то время как спортсмены будут летать по стадиону на ховербордах, и следить за увлекательными матчами в четырех измерениях, похожими на квиддич из книг о Гарри Поттере.



Интерактивные фильмы и компьютерные игры: для просмотра фильмов дома можно будет приобрести недорогие, но высокотехнологичные «тактильные» костюмы, которые позволят нам физически почувствовать себя частью фильма или видеоигры.



Отдых в космосе: мы будем посещать роскошные космические отели на орбите Луны или других планет, генерирующих собственные поля гравитации.





Пять предсказаний экспертов визуализировали в подробных архитектурных рендерах, чтобы продемонстрировать, как наш мир может выглядеть через 50 лет. Например, на одном из них изображены жизнь и работа под землей в «землескребах», перевернутых высотных домах, на много этажей опускающихся вниз, способных выдержать землетрясения.



Британцев также попросили выбрать, какие из предсказаний экспертов они больше всего хотят увидеть воплощенными в жизнь. 70% взрослых жителей Великобритании рассказали, что им интересно, какими будут достижения технологий в ближайшие полвека. Согласно опросу двух тысяч взрослых британцев, они больше всего хотят увидеть к 2069 году полностью самоочищающиеся дома, импланты, отслеживающие состояние здоровья человека, и суперскоростные воздушные путешествия.



Топ-20 желанных прогнозов:



Дома с автоматической уборкой с помощью роботов – 63%

Импланты для наблюдения за состоянием здоровья и перевода с любого языка – 44%

Воздушные такси и автобусы-беспилотники – 33%

3D-печать органов – 33%

Путешествия на ракетах через ближний космос – 31%

Роботизированные технологии в хирургии и врачебной практике – 29%

Виртуальные помощники для поддержания здоровья 24/7 – 28%

Чувствительные к касанию игровые костюмы для полного погружения в виртуальную реальность – 28%

Вертикальные фермы на фасадах зданий – 26%

Отели в космосе – 20%

Подводные магистрали – 19%

Интерактивный кинематограф, физическое присутствие в VR-контенте – 18%

Доступный фастфуд из насекомых – 17%

Землескребы (перевернутые небоскребы, углубляющиеся под землю) – 16%

Воздушные спортивные матчи на ховербордах в стиле квиддича – 16%

Вечная жизнь с воспоминаниями в облачном хранилище – 14%

Виртуальные мультисенсорные туристические поездки – 14%

Еда по индивидуальному плану, разработанному с помощью имплантируемых сенсоров – 14%

Прямое подключение мозга к интернету – 12%

Направленная через мозг передача телетрансляций и фильмов с помощью оптоэлектронных устройств -9%



«Следующие 50 лет принесут самые масштабные за все время технологические изменения и инновации для работы и отдыха. Цифровая революция так же, как и Промышленная 250 лет назад, бросает вызов сложившимся представлениям о том, как будет устроена наша жизнь. Заглядывая вперед, мы можем ожидать, что человек и IT будут взаимосвязаны, технологии станут нашими помощниками во всех сферах жизни», – отметила президент techUK и сопредседатель Института Программирования Жаклин де Рохас, выступившая соавтором доклада.



«50 лет назад мы не могли и представить подобных изменений в нашей повседневной жизни, работе, питании и путешествиях. Samsung всегда была компанией, ориентированной на будущее. Мы создаем полезные инновации, разрушающие преграды на пути к прогрессу. Мы заботимся не только о создании продуктов будущего, но и о том, чтобы подготовить людей к комфортной жизни в этом будущем. Прикоснуться к технологиям будущего можно в новом пространстве Samsung KX в Coal Drops Yard в Лондоне. Тамвсе желающие смогут испытать на себе последние инновации Samsung», – прокомментировала Таня Веллер, директор Samsung Showcase KX.