АСБИС-Украина сообщает о вступлении в Европейскую Бизнес Ассоциацию

26 марта 2019, 12:15

Один из крупнейших отечественных IT-дистрибьюторов АСБИС-Украина 1 марта 2019 года приобщился к Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) – самому масштабному деловому сообществу, которое объединяет свыше 1011 компании, работающих на украинском рынке.

Европейская Бизнес Ассоциация уже свыше 20 лет способствует налаживанию тесных связей между своими участниками, установлению качественного диалога между частным бизнесом и органами государственной власти, а также улучшению партнерского взаимодействия между ведущими иностранными и отечественными компаниями. Целью организации является внедрение европейских ценностей ведения бизнеса и оздоровление общего инвестиционного климата Украины в интересах индустрии, общества, экономики и страны в целом.

«EBA является крепкой платформой для плодотворного сотрудничества и солидарности наиболее влиятельных игроков рынка. Как действительный член бизнес-союза мы будем иметь возможность наладить эффективный и оперативный нетворкинг в деловых кругах, получим широкий доступ к чрезвычайно познавательным профессиональным мероприятиям и полезным программам обучения персонала. На более глобальном уровне причастность к такой весомой организации, имеющей высокий этический кодекс и нулевую толерантность к коррупции, позволит нашей компании принимать ответственное участие в развитии экономики Украины и повысит наш статус как среди отечественных партнеров, так и на международной арене», – отметила Татьяна Яценко, директор по маркетингу компании АСБИС-Украина.