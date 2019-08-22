IT-КОНФЕРЕНЦИЯ TECH FUSION:тренды и инновации будущего, которое начинается уже

22 августа 2019, 12:15

В октябре в Киеве состоится ІТ-конференция, на которой эксперты расскажут о технологиях будущего, которые работают уже сегодня, и поделятся современным опытом их внедрения в бизнес-учреждениях и в государственном секторе.

Один из крупнейших национальных IT-дистрибьюторов АСБИС-Украина анонсировал обновленный формат традиционной IT-конференции, которая проводится с 2017 года: Tech Fusion. Business goes tech. Событие состоится при поддержке Kyiv Smart City (КГГА), EBA (Европейской бизнес-ассоциации), ACC (Американской торговой палаты), Young Business club и сосредоточится на максимально прикладном аспекте, сместив акценты с обсуждения имеющихся мировых технологий и вопросов их интеграции в Украине к презентации реальных кейсов, перспективных бизнес-идей и внедренных комплексных стратегий для бизнесов различной направленности.

Ключевой особенностью Tech Fusion является культивация идеи системного подхода к цифровой трансформации. Стратегическая цель организаторов – создать в Киеве активное IT-сообщество, которое объединит производителей техники, разработчиков, инвесторов и руководителей. Мероприятие будет не только интересным, но и максимально полезным широкому спектру специалистов из разных сфер: ритейла, IT, агрокомплекса, FMCG, дистрибуции, логистики, маркетинга и так далее, которые интересуются высокопродуктивными разработками в контексте карты развития технологий 2025.

Посетителей Tech Fusion 2019 ожидают доклады приглашенных спикеров из разных стран мира на двух отдельных сценах, которые готовы будут поделиться не только собственным успешным опытом, но и неуспешными попытками цифровой трансформации. На конференции запланированы два параллельных стрима, каждый из которых представит по три тематических блока.

Stream I: «Глобальные тренды цифровых изменений»:

Блок І. «О чем говорит IT-рынок сегодня: тренды и технологии».

Блок ІІ. «Трудно ли заставить технологии “работать”».

Блок ІІІ. «Им удалось. Успешные решения от компаний, которые не испугались инноваций».

Stream II: «Трансформации внутри компании»

Блок І. «Технологии, которые “продают”. Как продвигать решения по цифровой трансформации внутри компании».

Блок ІІ. «Implement or Die. Кейсы по внедрению цифровой трансформации – взлеты и падения».

Блок ІІІ. «Как зарабатывать на инновациях. Кейсы украинских и зарубежных специалистов».

На мероприятии будут работать несколько тематических площадок: Data Management Zone, Smart City, Smart Office та Smart Life Zone, Game Zone, на которых будет проходить демонстрация продукции и решений таких вендоров, как Apple, Logitech, Dell, Intel, Prestigio, Seagate, AMD, Supermicro, Gigabyte и других.

За три года существования технологическая конференция, организатором которой является компания АСБИС-Украина, стала платформой для встречи специалистов в сфере технологий, продуктов и решений для цифровой трансформации с представителями компаний различных отраслей. «АСБИС-Украина видит собственную роль в развитии IT в Украине как В2В-партнера цифровой трансформации в широком смысле. Мы реагируем на острый запрос рынка: необходимость получать практическую информацию о том, как бизнесу внедрять эффективные технологические решения. В этом году мы готовим Tech Fusion 2019 как мероприятие, которое рассматривает цифровые трансформации в комплексе: стратегий, технологий, программного обеспечения, процессов воплощения и людей. Все наши спикеры – представители мировых IT-компаний, таких как Apple, Logitech, Dell, Intel, AMD, Seagate и так далее, топ-менеджеры и IT-директора украинских бизнесов, которые сфокусируются сугубо на практике», – прокомментировал Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Tech Fusion 2019 соберет представителей разных профессиональных направлений, с которыми будет обсуждаться, как вывести бизнес на новый уровень. Неожиданные гости, непредсказуемые презентации, демонстрации интересных продуктов и решений дадут гостям мероприятия толчок к прогрессивным сдвигам в бизнесе.

«На одной площадке соберется наиболее пассионарная публика, которая будет акцентировать на предоставлении практической информации для гостей конференции. В первую очередь потому, что внимание докладчиков будет сосредоточено на реальных кейсах внедрения технологических решений, реализации комплексного подхода к цифровой трансформации, системному и регулярному управлению изменениями. Владельцу бизнеса конференция предоставит новые идеи, как действительно стать законодателем инновационных трендов, и каких именно внедрений и инвестиций требует его компания для завоевания лидерских позиций. Руководитель направления узнает о действенных механизмах цифровой трансформации, об уровне экспертизы, которая является необходимой для достижения новаторских целей, и как эффективно защищать инновационные проекты перед руководством. IT-директор получит ответ на вопрос, каким образом построить высокотехнологическую компанию будущего, и где получить необходимые обновления знаний и навыков для внедрения инновационных стратегий», – заверила Татьяна Яценко, директор по маркетингу компании АСБИС-Украина.

Tech Fusion 2019 состоятся 10 октября 2019 года в «НСК Олимпийский». Детальнее о событии на https://techfusion.asbis.ua.