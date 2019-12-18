Стартовала официальная продажа нового MacBook Pro в Украине

18 декабря 2019, 13:15

Компания АСБИС-Украина, официальный авторизированный дистрибьютор техники Apple, объявляет о старте продаж в Украине нового Apple MacBook Pro — самого мощного ноутбука в истории, созданного для профессионалов: фотографов, разработчиков, режиссеров, ученых, музыкальных продюссеров и всех, кто использует Мас для наиболее важных проектов.

Уже в декабре модель из обновленной линейки MacBook Pro с диагональю 16 дюймов доступна для отечественных потребителей — ее можно приобрести в торговых сетях авторизированных реселлеров Apple.



MacBook Pro 2019 — самый большой ноутбук Apple, обладающий наиболее высоким ресурсом аккумулятора для MacBook Pro и наиболее тонкими рамками экрана Retina с ярокстью до 500 кд / м² и широким цветовым охватом P3. Он оснащен новой клавиатурой Magic Keyboard с панелью Touch Bar и датчиком Touch ID и улучшенной системой охлаждения, которая позволила увеличить максимальную постоянную мощность MacBook Pro при интенсивных нагрузках почти на 12 Вт по сравнению с предыдущими моделями.



На 16-дюймовые MacBook Pro установлены новейшие процессоры 9-го поколения с 6 или 8 ядрами и ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц, что повышает продуктивность до 2,1 раза по сравнению с 15-дюймовым MacBook Pro с 4-ядерным процессором. Мощный процессор и высокоскоростная память, впервые объемом до 64 ГБ, в сочетании с улучшенной системой охлаждения открывают невиданные возможности профессиональной работы на MacBook Pro.



Емкость SSD-накопителя увеличилась вдвое, до 512 ГБ и 1 ТБ в стандартных кофигурациях, кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ.



Абсолютно новая аудиосистема Hi-Fi из шести динамиков и обновленные высококачественные микрофоны позволяют снизить уровень шипения на 40 процентов и отличаются повышенным коеффициентом сигнал / шум – таким же, как у популярных цифровых микрофонов профессионального уровня.



На MacBook Pro устанавливается первый мобильный дискретный графический процессор профессионального уровня, созданный с использованием технологии 7 нм новый AMD Radeon Pro серии 5000M. Кроме того, на MacBook Pro впервые можно использовать до 8 ГБ видеопамяти GDDR6, поэтому ресурсоемкие задания выполняются быстро как никогда.



Обеспечивать такую высокую продуктивность помогает аккумулятор с наивысшей емкостью среди всех ноутбуков Mac – 100 Вт/ час, что позволяет ему работать без подзарядки до 11 часов при беспроводном подключении к интернету или при просмотре видео в приложении Apple TV.



MacBook Pro уже в продаже во всех авторизированных национальных розничных сетях Украины по цене от 79 999 грн.