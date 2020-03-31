АСБИС-Украина начала сотрудничество с Thomson

31 марта 2020, 9:45

Дистрибьюторская компания АСБИС-Украина начала сотрудничество с брендом Thomson – производителем, который успешно реализует потребительскую технику и электронику уже более 120 лет.

Миссия бренда – предлагать надежные продукты для широкого круга потребителей, сочетая в своих разработках эмоции и инновации. Слоган бренда – «Дружественные технологии», что означает быть всегда на стороне потребителя, оправдывая доверие поколений семей по всему миру.

Компания АСБИС-Украина пополнила свой ассортиментный ряд двумя сериями смарт-телевизоров известного мирового производителя – представителями модельных линеек Е56 и UE64.

Телевизоры Thomson серии UE64 обладают 10-битным экраном с технологией HDR и разрешением Ultra HD 4K. Индекс производительности изображения достигает невероятных 1200 PPI. Устройство также предлагает зрителю насладиться наиболее инновационной технологией Android TV 9.0 с Google Assistant. Данная линейка представлена телевизорами с четырьмя вариантами размера экрана: 43, 50, 55 и 65 дюймов.

Телевизоры Thomson серии E56 совмещают тонкий современный дизайн и Android TV 8.0 для наилучшего качества развлечений. Встроенный Google Assistant позволяет управлять системой легче и быстрее. Данная линейка представлена телевизорами с двумя вариантами размера экрана: 32 и 40 дюймов.

«Благодаря супердетализированному изображению и мультимедийным возможностям телевизоров Thomson вы с легкостью окунетесь в мир путешествий по туристическим местам и будете любоваться выдающимися достопримечательностями, наслаждаться зрелищными шоу, громкими концертами или яркими представлениями, посещать интересные лекции или популярные тренинги, безумно болеть за любимую спортивную команду или даже играть за нее в компьютерной игре. С телевизорами Thomson граница между виртуальностью и реальностью смоется навсегда», – отметила Татьяна Яценко, директор по маркетингу компании АСБИС-Украина.

«По нашему глубокому убеждению, продукция торговой марки Thomson имеет огромный потенциал продаж благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Очень важно, что удивительное ощущение визуального погружения и богатство расширенного функционала теперь сможет себе позволить каждый желающий украинец. Передовые разработки и годами проверенное качество – бесспорные преимущества нашего нового и перспективного партнера», – прокомментировал событие Виталий Мельниченко, генеральный директор компании АСБИС-Украина.

Бренд начинает экспансию на украинский рынок сразу с привлекательного потребительского предложения. На данный момент в партнерских розничных сетях Rozetka, «Фокстрот» и Comfy действуют значительные скидки на смарт-телевизоры Thomson. Акция продлится всего до 3 апреля включительно.

Thomson – это смарт-телевизоры с лицензионным Android TV и Google-помощником, с изображением высокого качества и непревзойденным звуком Dolby Audio.