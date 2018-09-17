ASBIS будет продавать решения SanDisk

17 сентября 2018, 10:15

ASBIS сообщает о подписании соглашения с компанией Western Digital о включении линейки потребительских продуктов торговой марки SanDisk в дистрибуционный продуктовый портфель АСБИС-Украина.

Каждый день миллионы людей полагаются на производительность, качество и надежность продукции SanDisk, которая помогает им сохранять важные документы и бесценные воспоминания.

Пользователи в Украине смогут оценить все преимущества инновационных решений SanDisk, представленных в портфеле ASBIS: твердотельные накопители, карты памяти и картридеры, USB-флеш-накопители.

ASBIS Enterprises является экспертом в области распространения продуктов и решений для информационных и коммуникационных технологий на развивающихся рынках в регионе EMEA. В странах присутствия холдинг предоставляет квалифицированные команды продаж и технических специалистов для поиска оптимальных решений для удовлетворения потребностей всех клиентов.

Бренд SanDisk более 27-ми лет является одним из ведущих игроков в сфере цифровых устройств для хранения данных. С мая 2016 года бренд вошел в состав компании Western Digital. Технологии флеш-памяти SanDisk используются в крупнейших центрах обработки данных, самых современных смартфонах, планшетах и ноутбуках. Компания не только разрабатывает революционные технологии хранения данных, но и меняет способ их использования, позволяя бизнесу повысить оперативность обслуживания своих клиентов. Бренду SanDisk доверяют пользователи по всему миру.

«Мы рады обновленному соглашению с Western Digital и гордимся тем, что частью нашей линейки брендов является SanDisk. АСБИС-Украина ценит инновационность, надежность и широкий спектр решений, позволяющих любой организации, от малого бизнеса до крупнейших центров обработки данных, решать стоящую перед ней задачу. Ведь свободный доступ к информации означает безграничность возможностей», – прокомментировал Владимир Юрко, руководитель направления АСБИС-Компоненты.

