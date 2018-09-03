ASBIS становится официальным дистрибьютором TYAN

3 сентября 2018, 13:45

Ассортимент серверных решений, представленный крупнейшим IT-дистрибьютором ASBIS, расширился благодаря появлению в его портфеле бренда TYAN.

Согласно контракту компаний ASBIS и TYAN, ASBIS стал официальным поставщиком продуктов TYAN в регионы ЕМЕА, СЕЕ, МЕТА. В том числе серверные решения TYAN будут представлены на рынках ЕМЕА – в Центральной и Восточной Европе, странах Балтии, бывшем Советском Союзе, на Ближнем Востоке и в Африке.

TYAN является ведущим серверным брендом MiTAC Computing Technology Corporation под управлением MiTAC Group. Он разрабатывает, производит и продает передовые технологии платформ и продуктов для серверных решений. Продукты TYAN востребованы OEM-производителями, VAR, системными интеграторами и реселлерами по всему миру. TYAN производит решения для широкого спектра приложений: серверных устройств, высокопроизводительных вычислительных центров, центров хранения данных на базе гипермаркетов, центров хранения данных и обеспечения безопасности.

«Мы очень рады сотрудничеству с ASBIS и внедрению серверных решений TYAN на рынки EMEA, – поделился Робби Лин, старший директор бизнес-подразделения TYAN компании MiTAC Computing Technology Corporation. – Это партнерство укрепит представленность бренда и улучшит обслуживание наших клиентов на рынках EMEA. Мы производим масштабируемые, высокоинтегрированные и надежные продукты и рассчитываем получить новые возможности для бизнеса через дистрибьюторские каналы ASBIS».

«Партнерство с TYAN расширяет линейку серверных предложений ASBIS и предоставляет нашим клиентам надежные платформы для создания масштабируемых и легко управляемых решений для облачных инфраструктур, больших данных и технологий глубокого обучения», – отметил Георгий Сапрыкин, менеджер по маркетингу продуктов ASBIS Enterprises.

«Представленность серверных платформ TYAN и решений для хранения данных у холдинга ASBIS поможет нашим клиентам лучше сосредоточиться на развитии их деятельности и спектре предоставляемых услуг», – подчеркнул Олег Мельник, руководитель отдела решений компании АСБИС-Украина.

