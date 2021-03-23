Canyon представляет стильные беспроводные зарядные устройства для техники Apple

23 марта 2021, 13:45

Молодежный бренд Canyon выпустил линейку беспроводных зарядок для простой, быстрой и одновременной подпитки батареи трех-четырех любимых устройств.

Отсутствие путающихся проводов, минимум действий, существенная экономия времени – как раз то, что нужно современным людям, ведущим активный образ жизни.

Canyon WS-302 и Canyon WS-303 – это надежные зарядки мощностью 15 Вт для тех, кто ценит удобство и мультифункциональность. Зарядные станции совместимы со всеми устройствами с технологией Qi, а модель WS-302 также оснащена проводным модулем, подходящим как для Lightning, так и для Micro USB.

Безопасность и скорость зарядки до трех устройств одновременно обеспечивается интеллектуальным чипсетом Novoton. Эффективное расстояние до 7 мм дает возможность заряжать смартфон, не снимая чехол.

Зарядки Canyon WS-302 и Canyon WS-303 обеспечивают наилучшую скорость для любого Qi-интегрированного устройства, будь то техника Apple или других брендов. Оригинальная форма позволяет одновременно заряжать Apple Watch, iPhone и AirPods, удобно закрепив их на соответствующих зонах с противоскользящим покрытием. Молочно-белый цвет превращает WS-302 в настоящее украшение пространства. Универсальный темный цвет WS-303 органично вписывается в любой интерьер.

Беспроводная зарядная станция «5 в 1» Canyon WS-501 – это совершенно новый подход к подпитке батареи. Скорость, универсальность, долговечность, безопасность – те качества, которые делают WS-501 незаменимым аксессуаром в ежедневном использовании. Зарядка подходит как для устройств Apple, так и для других Qi-совместимых устройств. Благодаря компактным размерам и элегантной форме станция отлично смотрится на любом столе или полке.

Существенный плюс Canyon WS-501 в наших новых жизненных реалиях – забота о здоровье владельца. Станция оснащена дезинфицирующей UV-лампой для быстрого и эффективного избавления от микробов и вирусов. Вместо тщательных протираний с использованием специальных средств после каждой прогулки – стоит просто положить устройство на полочку WS-501 и включить стерилизатор. Ультрафиолетовое излучение абсолютно безопасно как для техники, так и для человека, ведь оно широко используется в медицине для обработки инструментов.

Технические характеристики WS-501 поражают. Обладая суммарной мощностью 24 Вт, станция позволяет безопасно заряжать три устройства одновременно без провода и одно устройство с проводом. Рабочее расстояние беспроводного модуля – до 7 мм, а эффективность – до 86% от аналогичного проводного. Поддерживается также и функция быстрой зарядки. Это означает, что даже синхронная разрядка всего «цифрового арсенала» разом – например, телефона, планшета, наушников и смарт-часов – не станет препятствием к ведению привычного образа жизни и позволит не беспокоиться о наличии свободных розеток.

Зарядные станции WS-302, WS-303 и WS-501 – это идеальное решение для организации хранения устройств, оптимизации пространства и уменьшения потребности в проводах. Все три модели уже в наличии на складе официального дистрибьютора Canyon – компании АСБИС-Украина.

Приобрести : Rozetka, Comfy.

По любым вопросам, касающимся характеристик устройств, реализации и поддержки можно обращаться по официальному адресу электронной почты: canyon@asbis.ua.