Роутеры ERGO R0516 и ERGO W02

21 октября 2019, 14:45

ERGO представил два новых беспроводных Wi-Fi роутера работающих в 3G/4G-сетях.

С новой техникой от ERGO подключиться к сети Интернет можно везде, где есть покрытие оператора мобильной связи GSM. Их удобно использовать дома, в офисе или на даче, а также брать с собой в путешествие. Для доступа к Интернет понадобится только SIM-карта мобильного оператора с поддержкой 3G/4G/LTE и наличие соответствующего покрытия сети мобильного оператора.

Модель ERGO R0516 – это «стационарный» беспроводной 3G/4G роутер. Он предоставляет доступ к сети Интернет без использования лишних проводов, принимая и передавая сигнал «по воздуху» со скоростью до 150 Мбит/с. Два LAN порта 100 Мбит/с и Wi-Fi до 300 Мбит/с, дают возможность создать локальную сеть на усмотрение пользователя, а по Wi-Fi одновременно подключается до 32-х устройств. Две съёмные GSM антенны дают возможность подключить более мощные если у вас возникнет в этом необходимость.



Модель ERGO W02 – полнофункциональный USB-роутер с Wi-Fi. Это устройство всегда можно подключить к компьютеру/ноутбуку, а для путешественников есть возможность подключать роутер к powerbank для большей мобильности. К модему можно подключить 8 устройств одновременно. Максимальная скорость приема/передачи данных в сетях 4G - до 150 Мб/с, и 150 Мб/с по Wi-Fi.



Обе модели компактные, надёжные, их просто подключать и легко использовать практически в любых условиях, получая полноценный доступ к сети Интернет.