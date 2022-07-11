Мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер TCL LINKZONE MW42V

11 июля 2022, 14:15

На рынке начались продажи TCL LINKZONE MW42V – устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к сети Интернет практически из любой удобной точки.

Новый мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер расширяет линейку сетевых решений TCL на платформе Qualcomm.



Компактный и легкий, весом всего 75 граммов и толщиной менее 12 мм, новый 4G/3G Wi-Fi-роутер является отличным решением для стабильного подключения к сети Интернет во время деловых поездок, загородного отдыха или путешествий. Устройство оснащено съемной батареей емкостью 1500 мАч, что позволяет ему работать в режиме веб-серфинга до 6 часов.



Для начала работы с TCL LINKZONE MW42V достаточно установить в роутер SIM-карту с поддержкой передачи данных от любого российского оператора связи и нажать на клавишу включения. TCL LINKZONE MW42V поддерживает передачу данных в сети 4G LTE со скоростью до 150 Мбит/с при загрузке и до 50 Мбит/с при отправке, а в сети 3G – до 42 Мбит/с при загрузке и до 5,76 Мбит/с при отправке. Скорость передачи данных по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц – до 150 Мбит/с. Устройство дает возможность подключать до 15 Wi-Fi-клиентов одновременно и имеет режим энергосбережения, позволяющий для увеличения автономности отключать Wi-Fi, когда он не используется.



При подключении к компьютеру Wi-Fi-роутер можно использовать как USB-модем без установки дополнительных программ и драйверов.



Управление TCL LINKZONE MW42V легко осуществлять с помощью удобного веб-интерфейса или приложения TCL Wi-Fi Link для Android и iOS, доступного в магазинах приложений Google Play Маркет и App Store. Роутер придётся по вкусу как тем пользователям, которым достаточно видеть состояние подключения, объём потраченного трафика и заряд батареи, так и тем, кто предпочитает выполнять тонкую настройку устройства под себя. Веб-интерфейс позволяет просматривать расширенную диагностическую информацию об уровне и качестве сигнала мобильной сети, настраивать DMZ, тип трансляции сетевых адресов (NAT), перенаправление портов, фильтрацию по MAC/IP/URL и DDNS, отправлять USSD, отправлять и принимать SMS, а также осуществлять дополнительные настройки соединения. Кроме того, роутер оснащён брандмауэром и поддерживает обновление по воздуху (FOTA).



Благодаря компактному размеру и удобному лаконичному форм-фактору TCL LINKZONE MW42V станет идеальным решением для тех пользователей, которым необходимо иметь легкий и надежный доступ к сети Интернет в любом месте в любое время. Устройство представлено в черном цвете.