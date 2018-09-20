Новые мобильные Wi-Fi-модемы и 4G-роутер от Huawei

20 сентября 2018, 10:45

Подразделение Huawei Consumer BG в Украине представило четыре новых портативных устройства последнего поколения, которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету: 4G-модем E3372h, мобильные Wi-Fi E5577Fs и E5573Cs, а также Wi-Fi-роутер B315s.



С развертыванием в Украине сетей 4-поколения перед пользователями открываются улучшенные возможности связи. Соответственно, рынку нужны новые устройства: мощные и компактные. Модемы и роутеры Huawei смогут удовлетворить разные технические запросы потребителей.



4G-модем E3372h – самый простой девайс из ряда новинок для подключения ПК или ноутбука к мобильному интернету. Устройство особенно удобно студентам и работающим людям, которые часто перемещаются. E3372h позволит подключаться к интернету, где бы ни находился его владелец. Достаточно просто вставить SIM-карту любимого оператора и можно свободно работать с почтой и соцсетями в офисе, на деловых встречах в ресторанах или конференц-залах, в университете и даже в обеденный перерыв в парке. Удобно, что нет необходимости привязывать места встреч или отдыха к наличию Wi-Fi. При этом гаджет довольно простой в использовании.





Модем подключается через USB-разъем, располагает минимумом дополнительных функций, но при этом гарантирует высокие скорости доступа в интернет как в сетях третьего, так и четвертого поколения. E3372h поддерживает двухканальную передачу данных в 3G-сетях со скоростью до 42 Мбит/с по технологии DC-HSPA+, а в 4G-сетях может получать данные на скорости до 150 Мбит/с и отправлять – до 50 Мбит/с.



E5577Fs и E5573Cs – это мобильные девайсы, которые позволяют раздавать Wi-Fi на несколько устройств. Подключение E5577Fs и E5573Cs к сети интернет осуществляется через SIM-карту оператора мобильной связи. Устройства идеально подходят для путешествий или вечеринок, имеют размер кредитной карточки и легко могут поместиться даже в кармане брюк. То есть для подключения нескольких человек к интернету необходимо наличие только одного мобильного Wi-Fi устройства E5577Fs или E5573Cs с SIM-картой. Благодаря технологии Wi-Fi 802.11n, устройства гарантируют стабильную связь и могут поддерживать до 16 подключенных девайсов одновременно. E5577Fs и E5573Cs легки в подключении, соединение осуществляется в одно нажатие через специальное приложение. Мобильные Wi-Fi способны осуществлять обновление частот, что особенно удобно в роуминге, а также дублировать точку доступа Wi-Fi и автоматически переключаться с мобильного на свободный Wi-Fi.





С помощью карточки 4G-оператора также можно активизировать Wi-Fi для использования в поездках. Таким образом интернет станет доступным и во время путешествий. Также E5577Fs и E5573Cs отлично поддерживают сигнал даже в горах, так что можно не беспокоиться о том, что связь пропадет.



Модель E5577Fs отличается 1,45-дюймовым TFT LCD-экраном, на котором отображается информация о силе сигнала, заряде батареи, типе сети, количестве подключенных гаджетов и т.д. У модели E5573Cs на корпусе расположены два индикатора, показывающих уровень сигнала и заряда батареи. Оба мобильных Wi-Fi имеют слот для карты памяти microSD до 32 ГБ (благодаря чему модемы можно использовать как накопитель данных) и емкую батарею на 1500 мА*ч. Такая батарея гарантирует устройствам до 6 часов автономной работы и до 300 часов в режиме ожидания. Среди других функций – 11 технологий безопасности, в том числе автоматическое определение и прерывание несанкционированных подключений, создание отдельной точки доступа для гостей (без введения пароля) и родительский контроль.



Последняя из новинок – Wi-Fi-роутер B315s. Этот высокоскоростной маршрутизатор имеет скорость приема данных до 42 Мбит/с в 3G-сетях и до 150 Мбит/с – в 4G. Радиус действия устройства – до 100 метров, что позволяет поддерживать до 32 подключений одновременно. Роутер подключается к интернету как через сети мобильных операторов, так и по сетевым кабелям. В частности, девайс станет отличным приобретением для жителей домов, в которых не проведен интернет. Подключиться к Wi-Fi можно будет через SIM-карту.



Все устройства поступят на украинский рынок в октябре 2018. О точных датах старта продаж и точках продажи компания сообщит дополнительно. Рекомендованная стоимость новинок – от 1 299 до 2 899 грн в зависимости от модели.



Тип устройства Название Цена, грн

Роутер B315s-22 2 899

Мобильный Wi-Fi E5573c 1 899

E5577E 2 599

Модем E3372h-153 1 299