Китай стал завозить беспилотники в Россию через Таиланд — Bloomberg

За 11 месяцев (до конца ноября 2025 года) Россия импортировала из Таиланда дронов на сумму $125 млн.

Это 88% всего экспорта БПЛА из Таиланда и в восемь раз больше, чем в предыдущем году. За тот же период Китай поставил в эту страну дронов на $186 млн. Для сравнения: в 2022 году экспорт дронов из Таиланда составлял менее $1 млн, и ни один из них не направлялся в Россию.



Bloomberg отмечает, что Юго-Восточная Азия стала важным транзитным узлом в прошлом году, после того как западные правительства раскрыли и перекрыли маршруты через ОАЭ и Казахстан.