Трамп пообещал опубликовать документы, которые касаются инопланетян

23 февраля 2026, 13:15

Такое решение президент США принял, основываясь на "проявленном огромном интересе" граждан к этой теме, написал он в Truth Social.

"Я дам распоряжение министру войны, а также другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, касающихся пришельцев и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений, неопознанных летающих объектов (НЛО) и любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", — отметил он.