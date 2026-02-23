США хотят свернуть миссию НАТО в Ираке — Politico

23 февраля 2026, 11:15

НАТО поддерживает консультативную миссию, направленную на укрепление иракских институтов безопасности, таких как полиция, и на предотвращение возрождения ИГИЛ.

Операция была начата во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году и с 2021 года неоднократно расширялась.



Вашингтон попросил союзников завершить миссию уже в сентябре. Параллельно с этим США также намерены вывести около 2500 военнослужащих из Ирака в рамках соглашения 2024 года с иракским правительством.



Эксперт по Ираку и сотрудник аналитического центра Center for Applied Research in Partnership with the Orient Тамер Бадави отметил, что сама по себе миссия НАТО не является решающей для безопасности страны. Однако он добавил, что ее закрытие одновременно с уходом США может усилить вооруженные группировки и стать "дестабилизирующим фактором".



Некоторые страны Альянса считают, что миссию стоит сократить, но сохранив часть контингента.