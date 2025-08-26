Sky News Arabia: США объявили о "внезапном" выводе войск из Ирака

26 августа 2025, 9:15

США начали выводить войска с баз Ayn al-Asad и Виктория в Ираке и намерены ускорить этот процесс.

«Официальные лица США проинформировали своих иракских коллег, что они ускорят процесс вывода войск и не будут придерживаться графика, установленного в рамках двустороннего рамочного соглашения», - отмечает источник Sky News Arabia. Согласно источнику, «передислокацию начинают на военную базу в Эрбиле и в соседнюю арабскую страну».6 сентября прошлого года Reuters сообщало, что США и Ирак достигли соглашения о выводе некоторой части коалиционных сил с территории Ирака к декабрю 2025 г., а остававшихся - к концу 2026 г.