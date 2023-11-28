28 ноября 2023, 13:45

Иракский суд приговорил 4 членов ИГИЛ к смертной казни за производство дронов

27 ноября Центральный уголовный суд Ирака вынес приговор 4 боевикам ИГИЛ за производство дронов и взрывчатых веществ для атак на силы безопасности (арабская газета Asharq Al-Awsat).



С 19 по 27 ноября в самом Ираке арестовано 19 боевиков ИГИЛ. 25 ноября силовики Иракского Курдистана задержали 58 игиловцев, которые планировали осуществить теракты в нескольких городах. С целью предотвратить возрождение ИГИЛ в регионе Минобороны Ирака планирует сформировать 20-ю совместную бригаду с Пешмергой (ВС Иракского Курдистана).

