23 февраля 2026, 12:45

Шесть крупнейших экономик ЕС объединились для противодействия США и Китаю

Угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию стали тем самым "моментом прозрения", который заставил шесть крупнейших экономик Европы объединиться и ускорить реформу финансовых рынков, сообщил Politico министр экономики Испании Карлос Куэрпо.



Новая группа, получившая в Брюсселе название E6, представляет собой клуб шести крупнейших экономик ЕС — Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Польши. Его цель — преодолеть политические тупики, которые в течение последнего десятилетия тормозили попытки создать финансовый рынок в Европе по американскому образцу.



Эти страны опасаются, что экономика Европы не сможет идти в ногу с США и Китаем и окажется в еще более зажатом положении между ними. Группа E6 собиралась всего дважды, но уже намерена представить лидерам ЕС конкретные предложения на следующем саммите ЕС в марте.

