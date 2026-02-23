Новые книги DIGMA PRO с диагональю экрана 6, 7 и 8 дюймов

23 февраля 2026, 12:15

Благодаря технологии E-Ink Kaleido 3 и регулируемой подсветке с настройкой цветовой температуры они позволяют комфортно читать при любом освещении даже иллюстрированные тексты.



Четыре новые модели в линейке PRO — DIGMA PRO Moon 6, DIGMA PRO Cosmic 6, DIGMA PRO Moon 7 и DIGMA PRO Moon 8 — позволяют погрузиться в мир книг с новым уровнем комфорта. Доступные по цене, но с расширенным функционалом и качественной цветопередачей, они подойдут для любого типа контента, а умная подсветка делает чтение комфортным как при ярком солнце, так и в темноте.

В электронных книгах DIGMA в линейке PRO используется технология E-Ink Kaleido 3, которая обеспечивает не только привычное чтение без бликов и усталости глаз, но и полноценную цветопередачу. Это позволяет комфортно работать с иллюстрированными статьями, журналами, комиксами, графиками и учебными материалами, сохраняя при этом главные преимущества: естественность для зрения и минимальное энергопотребление.Все модели линейки PRO оснащены регулируемой подсветкой с настройкой цветовой температуры — от холодного до тёплого свечения. Это позволяет адаптировать экран под время суток и уровень освещения, что особенно важно для вечернего чтения.Устройства работают на операционной системе Android с поддержкой установки приложений через Google Play, что превращает электронную книгу в многофункциональный инструмент. Мощный процессор обеспечивает плавную работу, а встроенная память объемом 32 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ позволяет хранить тысячи книг, документов и даже аудиофайлов.Батареи емкостью до 4000 мАч хватает на несколько недель работы в режиме чтения. Даже при активном использовании Wi-Fi и приложений устройство обеспечивает десятки часов автономной работы, что выгодно отличает его от планшетов и смартфонов.В комплект входит фирменный защитный чехол для удобства и долговечности.