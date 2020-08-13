ONYX BOOX Poke 2 Color – долгожданный цветной экран и высокая скорость работы

13 августа 2020, 10:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет первую в линейке модель с цветным экраном - ONYX BOOX Poke 2 Color.

Она оснащена 6-дюймовым экраном E Ink Kaleido, имеет мощный 8-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти. Программное обеспечение ридера базируется на Android 9.0, имеет удобную оболочку и позволяет устанавливать сторонние приложения. Устройство поддерживает воспроизведение аудиофайлов и комплектуется «умной» обложкой.

ONYX BOOX Poke 2 Color оснащён 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем нового поколения E Ink Kaleido, позволяющим отображать до 4096 цветов. Благодаря этому на таком дисплее будет удобно читать учебную литературу, книги с иллюстрациями и просматривать комиксы. Плотность пикселей составляет 300 ppi в чёрно-белом режиме и 100 точек на дюйм - в цветном режиме. Читать с подобного экрана так же комфортно, как со страниц бумажной книги.



Встроенная система подсветки MOON Light позволяет использовать устройство в условиях плохого освещения или даже в темноте без вреда для глаз. При активации этой функции создаётся мягкое свечение, не раздражающее глаза, а применение технологии Flicker-Free полностью исключает мерцание.



Аппаратная платформа включает 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и поддержкой режима Deep Sleep, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Это обеспечивает высокую скорость работы в любых режимах, будь то просмотр комиксов, чтение «тяжелых» PDF-файлов или любые другие ресурсоёмкие задачи. Помимо этого, модель имеет встроенный модуль Wi-Fi, позволяющий выходить в Интернет, получать файлы со смартфона и использовать различные онлайн-сервисы. Поддержка Bluetooth позволяет передавать звук с устройства на беспроводные колонки и наушники.



ONYX BOOX Poke 2 Color поддерживает большинство популярных книжных форматов файлов, а также аудиоформаты, что наверняка оценят любители аудиокниг. Модель поддерживает множество иностранных языков, а при чтении можно воспользоваться встроенным словарём или online-переводчиком Google для фрагмента текста. Операционная система Android, 9.0 Pie, на которой базируется модель, позволяет устанавливать различные сторонние программы из встроенного магазина приложений ONYX, существенно расширяя возможности устройства.

Новая библиотека даёт возможность сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение по жанру, языку или дате публикации. Помимо стандартного способа записи книг на устройство через кабель, Poke 2 Color поддерживает беспроводные - использующие Wi-Fi и Bluetooth-модули.



Корпус устройства имеет толщину всего 6,8 мм и массу 150 г. Это одно из самых компактных и лёгких устройств для чтения книг на рынке. Ридер удобно брать в дорогу, читать в транспорте, на учёбе или работе. В комплекте поставляется «умная» обложка, которая не только защищает его экран, но и переводит устройство в спящий режим при закрытии, продлевая и так не малое время автономной работы.