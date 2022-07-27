Новый современный ридер ONYX BOOX Poke 4 Lite представлен официально

27 июля 2022, 14:45

Компания МакЦентр рада сообщить о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite.

Модель имеет 6-дюймовый экран с подсветкой и сенсорным управлением, базируется на современной аппаратной платформе и ОС Android 11, а также оснащена беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth.



ONYX BOOX Poke 4 Lite имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и при управлении любыми функциями ридера.



Модель базируется на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Подобная аппаратная платформа обеспечивает комфортную скорость работы книги в любых режимах: при чтении текстов, просмотре изображений и работе в различных приложениях. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяющий не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, например беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг.



Программное обеспечение Poke 4 Lite базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы, что существенно расширяет возможности устройства. На ридере предустановлен аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыкальные файлы. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе.



Модель выполнена в компактном тонком корпусе из SoftTouch-пластика, вес устройства составляет всего 150 граммов. Poke 4 Lite имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключить к ридеру такие аксессуары, как клавиатура, мышь, картридер, наушники и многое другое. Дополнительно можно приобрести удобный защитный чехол, выбрав из трех различных вариантов дизайна. При закрытии чехла устройство автоматически переходит в спящий режим.