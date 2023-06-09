ONYX BOOX Poke 5 – быстрый стильный ридер в компактном корпусе

9 июня 2023, 10:45

Компания МакЦентр рада представить модель ONYX BOOX Poke 5.

Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением, базируется на современном процессоре Qualcomm и работает под управлением ОС Android 11. Модель оснащена беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth и имеет 32 ГБ встроенной памяти в сочетании со слотом для карт памяти micro SD. ONYX BOOX Poke 5 имеет тонкий компактный корпус, а экран модели закрыт защитным стеклом ONYX Glass.

ONYX BOOX Poke 5 имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072?1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру, а технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field (Regal) уменьшает число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Ёмкостный сенсор с поддержкой Multi-touch делает чтение и управление различными функциями ридера более удобным. Поверх экрана располагается защитное стекло ONYX Glass, предотвращающее образование царапин и других повреждений. Данное стекло имеет улучшенную прозрачность и обеспечивает отсутствие искажений и защиту от бликов.Модель базируется на современном 4-ядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти, производительности которых хватает для комфортной скорости работы устройства в большинстве режимов использования. 32 ГБ встроенной памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере большое количество книг и документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющим пользоваться различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг.ONYX BOOX Poke 5 работает под управлением операционной системы Android 11 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, включая программы для чтения и магазины электронных книг. В составе ПО ридера имеется предустановленный аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыкальные файлы. Функция TTS дает возможность прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста, выбрав их при чтении.Ридер выполнен в компактном тонком корпусе, вес устройства составляет всего 160 граммов. Poke 5 имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары. Дополнительно к модели можно приобрести удобный защитный чехол, имеющий функцию автоматически перевода в спящий режим.