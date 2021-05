ONYX BOOX Nova 3 Color – первый ридер с увеличенным экраном и поддержкой стилуса

17 мая 2021, 11:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представляет модель с увеличенным цветным экраном - ONYX BOOX Nova 3 Color.

Она оснащена 7,8-дюймовым экраном E Ink Kaleido Plus с подсветкой и двойным сенсорным управлением, имеет мощный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, базируется на операционной системе Android 10.0 и позволяет устанавливать сторонние приложения. Устройство поддерживает воспроизведение аудиофайлов, а благодаря встроенному Bluetooth-модулю имеется возможность подключать внешние устройства.



ONYX BOOX Nova 3 Color оснащена новейшим 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido Plus, позволяющим отображать до 4096 цветов. Экран Kaleido Plus отличается от предыдущего поколения значительно улучшенной цветопередачей и большим углом обзора. Это было достигнуто сокращением расстояния между цветными светофильтрами и слоем микрокапсул с электронными чернилами, а также изменением структуры фронтальной подсветки и системы обработки изображений. Цвета на экране Kaleido Plus стали более яркими как при чтении в прямых солнечных лучах, так и при использовании подсветки. Экран, увеличенный до 7,8 дюйма, отображает на 68% больше информации, чем 6-дюймовые дисплеи. Это обеспечивает максимальное удобство при чтении книг и просмотре комиксов и, особенно, при работе с документами. Плотность пикселей составляет 300 ppi в чёрно-белом режиме и 100 - в цветном. Читать с такого экрана так же комфортно, как со страниц бумажной книги. Наличие встроенной подсветки MOON Light позволяет использовать устройство в условиях плохого освещения и даже в темноте. При ее использовании создаётся мягкое свечение, не раздражающее глаза, а благодаря технологии Flicker-Free полностью отсутствует мерцание.

Модель Nova 3 Color базируется на современной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За счет этого обеспечивается высокая скорость работы устройства в любых режимах: при чтении объемных документов, просмотре изображений и выполнении любых других задач. Ридер имеет встроенный модуль Wi-Fi, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивающий выход в Интернет, передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. А Bluetooth-модуль версии 5.0 позволяет подключать к книге различные внешние устройства.Было обновлено и значительно улучшено программное обеспечение модели: базовые приложения адаптированы для работы с цветом, добавлена возможность записи видео происходящих на экране событий, расширены настройки управления жестами, а также сделано многое другое. Nova 3 Color поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов файлов, а также аудиофайлами MP3 и WAV. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, можно использовать онлайн-переводчик для фрагмента текста, выбрав его непосредственно в документе. Стилус WACOM, входящий в комплект устройства, распознаёт 4096 степеней нажатия и позволяет не только делать рукописные заметки и правки в документах, но и полноценные рисунки. Ридер базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором можно выбрать и установить интересующие программы.Модель выполнена в тонком компактном корпусе и имеет антибликовое защитное стекло японского производителя ASAHI, предохраняющее экран от царапин и других повреждений. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. Аккумулятор емкостью 3150 мАч позволит пользоваться ридером до нескольких недель без подзарядки. Благодаря встроенному в корпус устройства динамику имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги.