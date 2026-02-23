"Куб-2-2" - баражуючий боєприпас з меншою залежністю від оператора

23 февраля 2026, 15:15

Оновлений БпЛА-камікадзе «Куб-2-2» (розвиток сімейства «Куб») у відкритих повідомленнях описують як версію з підвищеною автономністю та точністю наведення завдяки “елементам ШІ”, а візуально — з переробленою хвостовою частиною.

За логікою конструкції такі “косметичні” на вигляд правки зазвичай роблять не для краси, а щоб стабільніше тримати режим баражування/маршруту, підвищити керованість на кінцевій ділянці та зменшити вимоги до каналу управління.Публічно розкриті характеристики саме експортного KUB-2-2E дають рамку масштабу: маса близько 14,5 кг, термобарична БЧ 4,6 кг, заявлена дальність ураження 40 км, швидкість до 150 км/год, тривалість польоту до 25 хв і катапультний запуск. Важливо: «2-2» для власного застосування може відрізнятися, але сам клас підказує, що це інструмент не “для окопу”, а для тактичної глибини — там, де РЕБ, нестабільний зв’язок і потреба бити по точках без довгого “підсвічування” оператором.У полі це все впирається в стару істину: гонка давно перейшла від «платформи» до «контуру». Якщо «Куб-2-2» справді отримує кращу автономність, це спроба зробити систему більш живучою в умовах глушіння й перевантаження операторів.Але так само показово, що з’являються кейси перехоплення таких цілей імпровізованими/дешевими засобами (на кшталт “зенітних FPV”) — тобто навіть модернізація наведення не знімає базову вразливість: повільний баражуючий боєприпас залишається ціллю для багатошарового контрудару, якщо оборона встигає його виявити й дотягнутися.