Іран офіційно представив новий реактивний Shahed-238

21 ноября 2023, 8:15

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.Технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак платою за це мала стати зменшена дальність польоту.