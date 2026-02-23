КНР виводить “дальній дрон-удар” у серійний експорт

23 февраля 2026, 16:15

На World Defense Show 2026 в Ер-Ріяді (8–12 лютого) китайська LoongUAV публічно засвітила важкий баражуючий боєприпас Loong M9 стратегічної дальності.



За даними виробника, M9 має максимальну злітну масу близько 200 кг, корисне навантаження/бойову частину до 50 кг, заявлену дальність до 1620 км, тривалість польоту 8–9 год, крейсерську швидкість ~190 км/год і практичну стелю близько 4500 м.

Концептуально це прямий конкурент “шахедоподібних” платформ: відносно повільний, але далекобійний носій із суттєвою БЧ, придатний для ураження інфраструктури, РЛС, вузлів зв’язку та стаціонарних елементів ППО.Важлива деталь — заявлені режими наведення: удар по координатах і оптичне супроводження (візуальний seeker), плюс маркетингово підкреслена “стійкість” до РЕБ/залежності від GNSS (включно з тезою “No GPS Return”).Ключовий ризик тут не в “унікальній магії” конкретного корпусу, а в тому, що Китай виносить у вітрину готовий індустріальний пакет далекого удару, де автономність і навігаційна живучість подаються як стандарт. Частину заяв (на кшталт GPS-незалежних режимів) варто сприймати скептично — у реальних умовах все впирається в якість інерційної/візуальної навігації, стійкість каналів і підготовку місій.Loong M9 — це маркер не стільки нової “суперзброї”, скільки нормалізації далекобійних одноразових ударних БпЛА як серійного експортного продукту з заявленою анти-РЕБ логікою.