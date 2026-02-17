Китай показав “дрон-ППО” Thunder

17 февраля 2026, 9:15

На World Defense Show 2026 у Ер-Ріяді компанія SKYFEND презентувала дрон-перехоплювач Thunder і повітряну платформу радіоелектронної розвідки Tracer Air II — комплект, який продають як “симетричну” відповідь на масові малі БпЛА.

Thunder виглядає як ставка на мінімальний час реакції: заявлена швидкість перехоплення до 230 км/год при масі близько 3,5 кг, тактичній дальності 5 км, стелі 3 км і тривалості польоту лише до 7 хвилин.



Це важлива деталь: 7 хвилин означають не “патрулювання”, а “постріл із повітря” — перехоплювач має стартувати вже по готовому цілевказанню від наземних сенсорів, інакше ресурс батареї з’їсть усе вікно на пошук. Заявлені “≥90%” для барражуючих цілей на 150 км/год звучать як сценарій полігонної чистоти; в реальності ефективність швидко просідає на фоні погоди, засвіток, диму/пилу, контрастних пасток і маневру цілі, бо “автозахоплення” візуальними алгоритмами завжди впирається в якість картинки та фон.



Tracer Air II — інша половина ланцюжка: БпЛА SOA200 з модулем STA200 працює в діапазоні 0,4–6 ГГц, тобто накриває більшість типових каналів керування/відео (включно з 0,9/2,4/5,8), і за заявою виробника здатен виявляти та пеленгувати канали управління FPV, РЕБ-випромінювачі, РЛС і вузли зв’язку.



Однак заявлена кутова похибка 1,5–3° одразу підказує межі: на кілометрах це десятки/сотні метрів розкиду, тому для точного “адресного” наведення потрібні або серія вимірів з маневром (тріангуляція), або кілька сенсорів/постів, або доведення цілі іншими засобами.

Це не “дрон, який збиває дрони”, а експортний конструктор контурів C-UAS, де вирішальним стає швидкість змикання ланцюжка “виявив → класифікував → дав цілевказання → перехопив” і ціна одного перехоплення. Якщо інтеграція та сенсорна мережа слабкі — 230 км/год не рятують; якщо мережа сильна — навіть короткоживучий перехоплювач стає небезпечним інструментом.