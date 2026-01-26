Білоруський дрон-перехоплювач ЛЭМТ

26 января 2026, 11:15

Мінський НТЦ ЛЭМТ привіз на UMEX в ОАЕ свій варіант дрона-перехоплювача: легка платформа з оптико-електронним модулем (відео + тепловізор), яка працює як керований «снаряд» проти ворожих БпЛА.



За цифрами картина така: маса бойової частини до 3 кг при загальній масі системи близько 6 кг, радіус польоту до 6 км, час роботи близько 10 хвилин, максимальна швидкість до 200 км/год. По цілях класу Phantom 4 заявлено захоплення на ~200 м, Matrice 300 — ~400 м, Matrice 600 та подібні — до 500 м.

У зв’язці вищого рівня ЛЭМТ вже демонстрував лазерний комплекс «Шафран» із виявленням БпЛА до 4,5 км і заявленим ураженням до 1,5 км — тобто білоруси намагаються вибудувати лінійку «сенсор + кінетичний перехоплювач + лазер» для охорони окремих об’єктів.Якщо прибрати маркетинг, це рішення не про масову війну роїв, а про охорону конкретних майданчиків: аеродром, склад, вузол зв’язку, важливий об’єкт у прифронтовій зоні або в тилу.Короткий час польоту й невелика дальність означають, що дрон фактично чергує в обмеженому секторі й працює як «живий снаряд» по вже виявленій цілі, а не як засіб активного патрулювання великих районів.Плюс у тому, що 3-кілограмова БЧ і швидкість до 200 км/год дозволяють фізично знищувати не лише легкі квадрокоптери, а й важчі платформи, якщо їх вчасно виявлено й підсвічено. Мінус — висока залежність від якості первинного виявлення та ціноутворення: кожен запуск перехоплювача — це фактично витрата керованого боєприпасу, а не умовно «безкоштовний» цикл РЕБ чи лазера.

На рівні ринку цей продукт показує, що білоруський ВПК намагається продати себе як нішевого гравця в сегменті anti-drone: зв’язка дрон-перехоплювач + «Шафран» — це вже не тільки внутрішнє використання й робота на РФ, а спроба зайти на міжнародні виставки з пакетом рішень для охорони об’єктів.