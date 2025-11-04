Дешевий китайський ударний дрон Feilong-300D

4 ноября 2025, 8:45

Китайці показали те, чого боялись усі ППО-планувальники: дешевий, паливний, далекобійний «камікадзе», який у теорії коштує, як тепловізор середнього класу.



По суті це лінійка: простий поршневий двигун на звичайному бензині, дельтоподібне крило для економічного крейсеру, варіативна бойова частина під завдання та заявлена можливість синхронізації з винищувачами/ЗРК для комбінованих операцій.

Цінник «близько $10 тис.» — поки що медійна цифра, але навіть якщо реальна собівартість вища у 2–3 рази, логіка не змінюється: ППО неминуче платитиме в рази більше за перехоплення кожного «дешевого» носія. А це підштовхує противників до роїв, хвиль, повторних залпів і «добивання» цілей після виснаження боєкомплекту.Порівняння з Shahed-136 тут доречне, але не вичерпне. Іранська платформа — про «дешево й багато», із компромісами по навігації й ЕМ-стійкості. Китайська ідея — додати до «дешево» ще й керованість: стійкіший планер, краща механіка, гнучкіший софт.Якщо підтвердяться сценарії з 1000+ км у реальних умовах та розумний розкид КВО, це відкриває економіку «удару по площині» на середній дальності: нафтобази, ТЕЦ, вузли зв’язку, залізничні розв’язки — усе, що великою ППО закрити важко, а малою — надто дорого.Ключове — промислова й експортна логістика. Поршневий двигун, звичайне пальне, прості матеріали й електроніка комерційного класу роблять платформу дружньою до сировинних ланцюгів.Якщо Пекін піде у відкриті продажі через третіх посередників, на ринку виникне глобальний «нижній ціновий поріг» ударного БпАК, і дрібні/середні споживачі отримають довгу руку за копійки.Якщо Shahed зробив дешевий дальній удар нормою, то Feilong-300D намагається зробити його банальним. Переможе не той, у кого найдовша рука, а той, у кого найдешевша й наймасовіша — і в кого захист так само модульний, розшарований і невблаганно економний.