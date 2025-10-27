Україна отримає перехоплювач КАБів зі ШІ

27 октября 2025, 14:15

На полігоні у Франції провели черговий етап випробувань інноваційного рішення з перехоплення КАБів.

Це комплексне рішення - радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач.

Умовна ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.Розробка вже пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації. У проекті задіяні дві французькі та одна німецька компанії.